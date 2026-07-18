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Мэра Львова заметили на массовых протестах против отставки Федорова

Мэр Львова Садовой пришёл поддержать протесты в стране.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Украины уже несколько суток подряд выходят на митинги против отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Неожиданно на массовых протестах заметили и мэра города Львов Андрея Садового. Он вместе с супругой пришел поддержать митингующих, известило украинское издание «Страна».

В посте прикрепили фото Андрея Садового в окружении протестующих. Рядом находится его жена.

«Во Львове на митинг в поддержку экс-министра обороны Федорова пришел мэр города Садовой» — гласит подпись к публикации.

Акции подтвердились как минимум в 20 городах Украины. Протесты вспыхнули в Киеве, Харькове, Луцке, Днепропетровске, Черкассах, Одессе и других населенных пунктах. Люди выходят на акции с картонками, на которых виднеются лозунги за Михаила Федорова.