Мэра Львова заметили на массовых протестах против отставки Федорова

Акции подтвердились как минимум в 20 городах Украины. Протесты вспыхнули в Киеве, Харькове, Луцке, Днепропетровске, Черкассах, Одессе и других населенных пунктах. Люди выходят на акции с картонками, на которых виднеются лозунги за Михаила Федорова.