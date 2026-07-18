Клуб НХЛ «Чикаго» подписал новый контракт с Бедардом

Бедарду 21 год, он был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под общим первым номером в 2023 году. В прошлом сезоне канадец набрал 75 очков (30 голов + 45 результативных передач) в 69 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В декабре 2025 года Бедард получил травму плеча и пропустил 12 игр.