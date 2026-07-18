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Клуб НХЛ «Чикаго» подписал новый контракт с Бедардом

Соглашение с 21-летним канадцем рассчитано на пять лет.

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» подписал новый контракт с канадским нападающим Коннором Бедардом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на пять лет. В среднем за сезон форвард будет зарабатывать $15 млн. В июле пресс-служба «Чикаго» сообщила, что он выбыл из строя на четыре месяца из-за травмы плеча.

Бедарду 21 год, он был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под общим первым номером в 2023 году. В прошлом сезоне канадец набрал 75 очков (30 голов + 45 результативных передач) в 69 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В декабре 2025 года Бедард получил травму плеча и пропустил 12 игр.

«Чикаго» по итогам регулярного чемпионата занял последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона и не смог выйти в плей-офф.