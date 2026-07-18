«У всех большие аппетиты»: Роднина высказалась о гранте для академии Плющенко

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей на проведение ледового шоу.
— Ледовые шоу и выступление его сына Александра за другую страну — это разные вещи. Что касается грантов: у всех аппетиты большие. Есть определенные условия, кто может получить грант. Если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку, — цитирует ее «Советский спорт».
Ранее появилась информация о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в 24,1 миллиона рублей для постановки «патриотического» ледового шоу с акцентом на «духовно-нравственные ценности». Также постановка должна объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».
Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев раскритиковал Евгения Плющенко после того, как его академия запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей. Он напомнил, что его сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана.
1 июля Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. По словам отца фигуриста, он получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.