«У всех большие аппетиты»: Роднина высказалась о гранте для академии Плющенко

— Ледовые шоу и выступление его сына Александра за другую страну — это разные вещи. Что касается грантов: у всех аппетиты большие. Есть определенные условия, кто может получить грант. Если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку, — цитирует ее «Советский спорт».