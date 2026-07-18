Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У всех большие аппетиты»: Роднина высказалась о гранте для академии Плющенко

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей на проведение ледового шоу.

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей на проведение ледового шоу.

— Ледовые шоу и выступление его сына Александра за другую страну — это разные вещи. Что касается грантов: у всех аппетиты большие. Есть определенные условия, кто может получить грант. Если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку, — цитирует ее «Советский спорт».

Ранее появилась информация о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в 24,1 миллиона рублей для постановки «патриотического» ледового шоу с акцентом на «духовно-нравственные ценности». Также постановка должна объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев раскритиковал Евгения Плющенко после того, как его академия запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей. Он напомнил, что его сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана.

1 июля Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. По словам отца фигуриста, он получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше