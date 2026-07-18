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Движение по Крымскому мосту приостановили

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Проезд транспорта по Крымскому мосту временно остановлен. Об этом сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту в «Максе».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

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