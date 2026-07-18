Нападающий «Зенита» Александр Соболев: Я был не прав, стычка началась из-за меня

Соболев изначально был одной из главных фигур встречи. Спартаковские болельщики до сих пор не могут простить форварду трансфер в стан непримиримого соперника. «Красно-белая» торсида на протяжении всей встречи освистывала Александра. Впрочем, этот шум ничуть не смущал нападающего. Даже наоборот: складывалось впечатление, что он так еще больше заводится.