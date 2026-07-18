Нападающий «Зенита» Александр Соболев: Я был не прав, стычка началась из-за меня

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России над «Спартаком» — 1:1, 4:2 по пенальти.
Соболев изначально был одной из главных фигур встречи. Спартаковские болельщики до сих пор не могут простить форварду трансфер в стан непримиримого соперника. «Красно-белая» торсида на протяжении всей встречи освистывала Александра. Впрочем, этот шум ничуть не смущал нападающего. Даже наоборот: складывалось впечатление, что он так еще больше заводится.
Во многом именно из-за Соболева «Спартак» упустил победу. Москвичи вели 1:0 до последних минут, пока Александр не заработал пенальти. Разумеется, сам же Соболев и исполнил 11-метровый и не промахнулся — 1:1. Вот тут и началось самое интересное.
Форвард «Зенита» отпраздновал гол провокационным жестом, побежав к трибуне со спартаковскими болельщиками. Такое поведение Соболева стало причиной массовой потасовки с участием игроков обеих команд. Футболисты толкались, выясняли отношения, а полузащитник петербуржцев Вильмар Барриос схватил Наиля Умярова за шею, после чего у последнего остались царапины.
«Я чуть подыграл болельщикам “Спартака”. Они весь матч про меня кричали, а я в ответ решил им показать жест. Конечно, поступил неправильно, из-за меня произошла стычка. Но шла 95-я минута, эмоции зашкаливали», — сказал Соболев.
В послематчевой серии «Зенит» был удачливее, а последний пенальти реализовал как раз Соболев. «Если быть объективным, “Спартак” был лучше. У них было больше моментов. Мы в основном терпели, после чего соперник подсел», — подытожил Александр.