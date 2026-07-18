Семак считает, что финал ЧМ заслуживают выиграть обе сборные

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что чемпионат мира по футболу заслуживают выиграть как испанцы, так и аргентинцы. Таким мнением он поделился с журналистами на пресс-конференции после матча за Суперкубок России.
«Всегда поддерживаю и симпатизирую этой сборной (сборной Аргентины — прим. ТАСС). Что касается того, за кого болеть, мне также симпатична сборная Испании. Тот случай, когда обе сборные, которые дошли до финала, заслуживают быть первыми. Нас ждет очень интересный матч, с удовольствием посмотрим», — сказал Семак.
Финальный матч пройдет 19 июля. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Испанцы выигрывали чемпионат мира однажды — в 2010 году.