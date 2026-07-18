Семак считает, что финал ЧМ заслуживают выиграть обе сборные

«Всегда поддерживаю и симпатизирую этой сборной (сборной Аргентины — прим. ТАСС). Что касается того, за кого болеть, мне также симпатична сборная Испании. Тот случай, когда обе сборные, которые дошли до финала, заслуживают быть первыми. Нас ждет очень интересный матч, с удовольствием посмотрим», — сказал Семак.