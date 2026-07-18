Прокуратура закрыла незаконный детский лагерь в Калининграде, работавший без экспертизы и регистрации

Прокуратура Центрального района Калининграда пресекла деятельность незаконного детского лагеря, организованного на территории города ООО «Антей». Как установила проверка, предприятие открыло летний клуб для детей с дневным пребыванием, однако не выполнило обязательные требования законодательства.
В частности, организация не обратилась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Более того, лагерь начал работу без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая должна подтверждать безопасность условий для пребывания детей. Это создавало потенциальную угрозу для здоровья несовершеннолетних.
Прокурор Центрального района возбудил дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за организацию детского отдыха без включения в реестр. Материалы находятся на рассмотрении, нарушителям грозят штрафы. После вмешательства надзорного ведомства деятельность лагеря была немедленно прекращена. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем.