Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура закрыла незаконный детский лагерь в Калининграде, работавший без экспертизы и регистрации

Прокуратура Центрального района Калининграда пресекла деятельность незаконного детского лагеря, организованного на территории города ООО «Антей». Как установила проверка, предприятие открыло летний клуб для детей с дневным пребыванием, однако не выполнило обязательные требования законодательства. В частности, организация не обратилась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Центрального района Калининграда пресекла деятельность незаконного детского лагеря, организованного на территории города ООО «Антей». Как установила проверка, предприятие открыло летний клуб для детей с дневным пребыванием, однако не выполнило обязательные требования законодательства.

В частности, организация не обратилась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Более того, лагерь начал работу без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая должна подтверждать безопасность условий для пребывания детей. Это создавало потенциальную угрозу для здоровья несовершеннолетних.

Прокурор Центрального района возбудил дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за организацию детского отдыха без включения в реестр. Материалы находятся на рассмотрении, нарушителям грозят штрафы. После вмешательства надзорного ведомства деятельность лагеря была немедленно прекращена. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше