Прокуратура закрыла незаконный детский лагерь в Калининграде, работавший без экспертизы и регистрации

В частности, организация не обратилась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Более того, лагерь начал работу без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая должна подтверждать безопасность условий для пребывания детей. Это создавало потенциальную угрозу для здоровья несовершеннолетних.