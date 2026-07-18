На границе Индии и Пакистана произошла крупная перестрелка

Ранее KP.RU сообщал, что конфликт между Индией и Пакистаном обострился после теракта в Джамму и Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. В ответ Нью-Дели нанес 24 ракетных удара по девяти объектам Исламабада. Индийские власти заявили, что целью операции стала исключительно инфраструктура террористов.