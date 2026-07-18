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На границе Индии и Пакистана произошла крупная перестрелка

NDTV: военные Индии вступили в тяжелую перестрелку с Пакистаном.

Источник: Комсомольская правда

На линии разграничения между Индией и Пакистаном произошла интенсивная перестрелка, которая продолжалась около двух часов. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

«Тяжелая перестрелка на границе продлилась, по сообщениям, около двух часов вдоль линии контроля в секторе Раджаури в регионе Джамму и Кашмир», — говорится в материале.

По данным телеканала, индийские военные предотвратили попытку проникновения через границу «террористов». Произошедшее стало первым серьезным нарушением режима прекращения огня после завершения военной операции «Синдур» в мае 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что конфликт между Индией и Пакистаном обострился после теракта в Джамму и Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. В ответ Нью-Дели нанес 24 ракетных удара по девяти объектам Исламабада. Индийские власти заявили, что целью операции стала исключительно инфраструктура террористов.

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