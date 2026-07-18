Что происходило после матча «Спартак» — «Зенит» за Суперкубок России

«Наши лидеры только набирают. Вендел хоть и приехал, но пока далек от оптимальных кондиций. Глушенкову нужно прибавлять, Фелипе Аугусто — адаптироваться к новым условиям. А так, до гола у “Спартака” практически ничего не было. Все в принципе было так, как и должно быть в первом матче сезона», — уверен Семак.