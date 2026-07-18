Что происходило после матча «Спартак» — «Зенит» за Суперкубок России

А ведь до самых последних минут матч проходил в довольно будничном режиме. Да, спартаковские фанаты освистывали своего бывшего игрока Александра Соболева. Но разве это происходило впервые? Нет. Были грубые фолы, ошибки, эмоции тренеров — ничего нового. Москвичи вели 1:0 благодаря голу Кристофера Мартинса, могли забить еще. Не получилось.
Все перевернулось на 97-й минуте. Вышедший на замену защитник «Спартака» Александер Джику в борьбе с Соболевым сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр Евгений Буланов после просмотра VAR шокировал болельщиков «красно-белых» — это пенальти. Сам же Соболев принялся исполнять удар и не промахнулся — 1:1. Вот тут и началось самое интересное.
Форвард «Зенита» отпраздновал гол провокационным жестом, побежав к трибуне со спартаковскими болельщиками. Такое поведение Соболева стало причиной массовой потасовки с участием игроков обеих команд. Футболисты толкались, выясняли отношения, а полузащитник петербуржцев Вильмар Барриос схватил Наиля Умярова за шею, после чего у последнего остались царапины.
«Я чуть подыграл болельщикам “Спартака”. Они весь матч про меня кричали, а я в ответ решил им показать жест. Конечно, поступил неправильно, из-за меня произошла стычка. Но шла 95-я минута, эмоции зашкаливали», — сказал Соболев.
Послематчевая серия — отдельный сюжет. Судья Буланов не стал проводить обязательную по регламенту жеребьевку для определения ворот перед пенальти. Вся серия была пробита в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». У представителей «Спартака» поначалу возникли вопросы.
Но, согласно пункту в регламенте соревнований, рефери может обойтись без жребия по двум причинам: соображениям безопасности или непригодности покрытия. Поскольку после гола Соболева в основное время у него возник конфликт со спартаковской трибуной, было принято решение, что по соображениям безопасности лучше провести на других воротах.
«Служба безопасности сказала, что бить пенальти можно только на одной стороне», — сказал после встречи Умяров.
Комментируя решение о проведении серии пенальти, главный тренер «Спартака» Хуан Карседо подчеркнул: такое с ним происходит впервые в карьере. В целом же испанец считает, что его команда провела хороший матч.
«Горжусь ребятами. Мы создавали моменты, могли забить второй. К сожалению, в концовке не выдержали. Думали только о победе в основное время, но проиграли по пенальти. Хочу поблагодарить болельщиков, спасибо им большое», — сказал Карседо.
В «Зените» не скрывают: матч со «Спартаком» складывался для команды непросто. «У нас шло немного не так, как мы задумывали. Это была одна из самых сложных встреч. Когда ты хочешь играть, но у тебя не получается, это не очень хорошо», — откровенничает защитник петербуржцев Игорь Дивеев.
По мнению рулевого «Зенита» Сергея Семака, сложно ожидать сумасшедшую форму от команды в середине лета.
«Наши лидеры только набирают. Вендел хоть и приехал, но пока далек от оптимальных кондиций. Глушенкову нужно прибавлять, Фелипе Аугусто — адаптироваться к новым условиям. А так, до гола у “Спартака” практически ничего не было. Все в принципе было так, как и должно быть в первом матче сезона», — уверен Семак.