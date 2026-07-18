«КП»: Сын Масляковых-старших получит все наследство родителей, включая КВН

Уточняется, что Масляков-старший в свое время зарегистрировал КВН в качестве объекта интеллектуальной собственности, запатентовав авторство идеи и товарный знак. В 2006 году было учреждено юридическое лицо «Телевизионное творческое объединение АМиК», а пакеты акций нескольких структур, которые входят во вселенную Клуба веселых и находчивых, распределили между самим Александром Васильевичем, его женой Светланой и их сыном.