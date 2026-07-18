«КП»: Сын Масляковых-старших получит все наследство родителей, включая КВН

Единственный сын ведущего Александра Маслякова и его жены, режиссера Светланы Масляковой Александр оказался полноправным хозяином всего бренда КВН. О том, как распределились активы знаменитой семьи, узнали журналисты издания «КП».
Уточняется, что Масляков-старший в свое время зарегистрировал КВН в качестве объекта интеллектуальной собственности, запатентовав авторство идеи и товарный знак. В 2006 году было учреждено юридическое лицо «Телевизионное творческое объединение АМиК», а пакеты акций нескольких структур, которые входят во вселенную Клуба веселых и находчивых, распределили между самим Александром Васильевичем, его женой Светланой и их сыном.
— В 2024 году родители передали наследнику свои ценные бумаги. Таким образом, уже два года Масляков-младший единолично владеет КВН, и его доля в уставном капитале «АМиК» составляет 100 процентов, — сказано в статье.
Теперь же к бизнес-активам добавится и наследуемое имущество. У Александра Маслякова уже имеется квартира в Москве, а от родителей ему перейдет недвижимость на Смоленской набережной, загородный дом на Рублевке площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток.
17 июля Александр Масляков сообщил, что его мать, режиссер передачи «Клуб веселых и находчивых» Светлана Маслякова умерла после продолжительной болезни.