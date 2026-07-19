В Черноземье 20 июля ожидается жаркая и солнечная погода, до +29°C

В понедельник, 20 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая и солнечная погода. Температура будет варьироваться от +17°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +19°C, днем потеплеет до +29°C, вечером столбик термометра понизится до +26°C, ночью будет +18°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +28°C, вечером она составит +25°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 2 м/с.
В Курске утром температура составит +19°C, днем — +27°C, вечером будет +25°C, а ночью температура понизится до +17°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +27°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 2 м/с.
В Орле утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +27°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром ожидается +20°C, днем — +28°C, вечером будет +25°C, ночью — +18°C. Ветер до 2 м/с.