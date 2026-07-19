Что можно и нельзя делать в Сысоев день 19 июля, когда узнавали про дожди осенью

Православная церковь 19 июля вспоминает святого Сисоя Великого. В народе празднуют Сысоев день. В эту дату узнавали про дожди осенью.
Что нельзя делать 19 июля.
Не рекомендуется принимать поспешные решения, суетиться. Нельзя брать взаймы, так как могут начаться финансовые сложности. Не следует проводиться генеральную уборку. А еще 19 июля не делали заготовок на зиму.
Что можно делать 19 июля.
По традиции, в указанный день старались ходить босиком по росе. Подобным, как считалось, можно укрепить здоровье, избавиться от болезней. А еще 19 июля удачной была рыбалка.
Согласно приметам, дождь 19 июля указывает на дождливую осень. В том случае, если месяц в тумане, то ждали скорого похолодания.
Кстати, Белгидромет сказал, как изменится погода в Беларуси в выходные 18 и 19 июля: «Северная прохлада с ливнями, шквалами и грозами».
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