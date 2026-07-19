Что можно и нельзя делать в Сысоев день 19 июля 2026 года

Не ленитесь и не суетитесь. Праздность в этот день отнимает удачу и достаток. Однако и спешка с принятием поспешных решений губительна: любое дело, начатое в суете, обернется провалом. Трудные вопросы лучше отложить — пущенная на самотек ситуация разрешится сама собой самым благополучным образом. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаНе ругайте дочерей. Один из самых сильных запретов касается матерей. Считается, что обида или злое слово, сказанное в адрес дочери 19 июля, может искалечить ее судьбу, испортить замужество или лишить здоровья. Также в этот день нельзя смотреться в зеркало в плохом освещении, чтобы не «отдать» свою красоту темным силам. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенкуНе берите и не давайте в долг. Любые финансовые операции с передачей денег из рук в руки в этот день нарушают финансовую стабильность семьи и могут привести к непредвиденным потерям. Не занимайтесь масштабной уборкой дома. Хотя перебирать запасы в кладовой можно, мыть полы и выносить мусор вечером не стоит — вместе с мусором можно вынести и счастье из дома. Не ходите в лес с ружьем. Охота 19 июля запрещена. Верили, что в этот день лесная нечисть особенно агрессивна, и встреча с ней сулит большие неприятности. Не оставляйте окна открытыми на ночь. Считается, что лунный свет, проникающий в дом после заката, может принести раздоры в семью и лишить спящих жизненной энергии.