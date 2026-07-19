Мбаппе обошел Марадону по количеству игр на чемпионатах мира по футболу

Француз с первых минут вышел на поле в игре за третье место мирового первенства — 2026 против команды Англии. Он довел число встреч на чемпионатах мира до 22 и вышел на чистое восьмое место по этому показателю. Теперь его опережают только аргентинец Лионель Месси (33), португалец Криштиану Роналду (27), немцы Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), итальянец Паоло Мальдини, хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер (по 23).