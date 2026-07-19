Фестиваль «Две реки» второй год подряд пройдет в Москве

Фестиваль в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет второй год подряд и будет включать в себя две зоны со спортивными активностями и развлечениями для взрослых и детей. Время работы площадок — с 11:00 до 19:30, ведущими выступят спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион Сергей Федоровцев.