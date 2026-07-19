Фестиваль «Две реки» второй год подряд пройдет в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уличный фестиваль «Две реки» состоится 19 июля в парке искусств «Музеон». Организатор — Департамент спорта города Москвы.
Фестиваль в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет второй год подряд и будет включать в себя две зоны со спортивными активностями и развлечениями для взрослых и детей. Время работы площадок — с 11:00 до 19:30, ведущими выступят спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион Сергей Федоровцев.
В акватории Москвы-реки состоятся заезды с участием команд гребных клубов и студенческих команд, лодок «Дракон» и «Викинг», а также шоу-номера с топовыми российскими и мировыми спортсменами — «Гидрофлай», «Мотосерф», аквабайки «Фристайл», скрипачка и танцы в тандемах на воде, гоночные лодки- «ракеты». Выступление хедлайнера мероприятия Jony начнется на плавучей сцене-барже в 18:30.
В «Музеоне» пройдут международные соревнования по хай-дайвингу (прыжки в воду с 27-метровой высоты) с участием сильнейших спортсменов из разных стран, (15:00, вход для зрителей по билетам), мастер-классы по катанию на сап-бордах в бассейне, показательные выступления «Гидрофлая».
Для зрителей будут работать диджей, родео-серфинг, фотозоны, тренажер академической гребли (эргометр), аниматоры, аквагрим, интерактивные зоны.
Выступление группы 5sta Family начнется на сцене перед Новой Третьяковкой в 14:00.