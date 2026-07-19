Адвокат Стельмах: Имущество хоккеиста Телегина могут продать за долги Пелагее

Она отметила, что исполнительное производство будет прекращено только после полного исполнения требований, включая выплату исполнительского сбора. При этом юрист добавила, что наличие механизмов взыскания не гарантирует полную выплату долга, потому что результат зависит от реального наличия ликвидных активов у Телегина.