Адвокат Стельмах: Имущество хоккеиста Телегина могут продать за долги Пелагее

Имущество олимпийского чемпиона и экс-игрока омского хоккейного клуба «Авангард» Ивана Телегина могут выставить на торги для погашения задолженности перед его бывшей женой, певицей Пелагеей. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила адвокат коллегии «Адвокат Премиум» Ирина Стельмах.
— Если имущество Телегина будет обнаружено, арестовано и не относится к перечню имущества, на которое законом запрещено обращать взыскание, пристав вправе передать его на принудительную реализацию через электронные торги. Вырученные средства направятся на погашение задолженности, — цитирует ее ТАСС.
Она отметила, что исполнительное производство будет прекращено только после полного исполнения требований, включая выплату исполнительского сбора. При этом юрист добавила, что наличие механизмов взыскания не гарантирует полную выплату долга, потому что результат зависит от реального наличия ликвидных активов у Телегина.
Согласно судебным материалам, в отношении спортсмена открыто пять исполнительных производств в Никулинском районном суде Москвы. Дела связаны с разделом совместно нажитого имущества и индексацией присужденных сумм. Текущая сумма взыскания составляет около 8,4 миллиона рублей, говорится в статье.
В феврале сообщалось, что имущество Ивана Телегина могут арестовать судебные приставы из-за крупной задолженности. Речь идет о сумме более 71 миллиона рублей.