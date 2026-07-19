Дизен: Запад не будет сопротивляться, если Зеленский уволит Сырского

Зеленский может отправить в отставку главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского, заявил профессор Гленн Дизен.
Он уточнил, что, по его мнению, Запад «не будет сопротивляться» отставке Сырского.
«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов Зеленского, скорее всего, не последует серьёзного сопротивления», — написал Дизен на своей странице в соцсети X*.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии прокомментировал материал Financial Times о том, что Зеленский рассматривает решение отправить Сырского в отставку на фоне протестов на Украине.
Кроме того, по данным FT, Зеленский изучает вопрос об отставке главнокомандующего украинских войск Александра Сырского из-за его публичного конфликта с бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.