Водка, семечки и красная икра: на полках в КНДР заметили товары из России

Между тем церемония стыковки пролетного строения моста, соединяющего РФ и КНДР прошла в апреле этого года. Мероприятие состоялось на границе двух государств в Приморском крае. В церемонии приняли участие российские министры. Этот путь позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки.