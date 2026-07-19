Водка, семечки и красная икра: на полках в КНДР заметили товары из России

В КНДР заметили продукты российского производства. На полках появились колбасные изделия, ветчина и бекон из Приморского края. Такие товары начали продавать в магазинах Пхеньяна, сообщает ТАСС.
Помимо мясных продуктов, на полках обнаружили шоколад, водку, красную икру и семечки. В ряде магазинов Пхеньяна также можно найти российские вафли и другие кондитерские изделия.
Цены на плитку шоколада начинаются от 350 рублей. Водка стоит не менее 1 200 рублей за бутылку.
Между тем церемония стыковки пролетного строения моста, соединяющего РФ и КНДР прошла в апреле этого года. Мероприятие состоялось на границе двух государств в Приморском крае. В церемонии приняли участие российские министры. Этот путь позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки.