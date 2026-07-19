Татьяна Ким объявила первые меры помощи продавцам после атаки ВСУ

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил атакую на два логистических центра Wildberries. В Котовске при ударах ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. В Электростали на складе произошел пожар, один человек погиб и 24 мирных жителя получили ранения.