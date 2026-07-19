Татьяна Ким объявила первые меры помощи продавцам после атаки ВСУ

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о запуске первых мер поддержки для продавцов компании, чьи товары пострадали на складах при ночной атаке ВСУ в Электростали и Котовске. Об этом она заявила в мессенджере «Телеграм».
«Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры — скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады», — написала глава компании.
Ким отметила, что эти шаги позволят продавцам быстрее перераспределять товары и снизить дополнительные расходы. Полная оценка последствий и определение объема выплат может занять до 30 дней.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил атакую на два логистических центра Wildberries. В Котовске при ударах ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. В Электростали на складе произошел пожар, один человек погиб и 24 мирных жителя получили ранения.