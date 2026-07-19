Сидел на дереве два дня: истощенного кота спасли дроном во время наводнения

В китайской провинции Цзилинь спасатели с помощью беспилотника эвакуировали кота, который почти двое суток просидел на дереве посреди разлившейся из-за наводнения реки. Об этом сообщает China News.
Животное обнаружили у моста в городе Цзилинь после сильных ливней, вызвавших подъем уровня воды в реке Сунгари. К спасательной операции подключились волонтеры, сотрудники полиции и операторы дронов.
Для эвакуации к беспилотнику прикрепили корзину с кормом. Только с третьей попытки животное самостоятельно забралось в корзину, после чего его благополучно доставили на берег. К моменту спасения кот был сильно истощен.
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