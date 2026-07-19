Иран адаптировался к американским системам ПВО: в США признали очевидное

Иранские военные смогли приспособиться к системам обороны США. Теперь Тегеран может поражать важные объекты на американских базах на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из США.
Утверждается, что иранские ракеты могут маневрировать при подлете к объектам. Источники также отмечают высокую скорость, с которой летит баллистика. Эти признания прозвучали на фоне обострившейся ситуации между США и Ираном.
В Тегеране между тем сообщили, что верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до завершения войны с Соединенными Штатами и Израилем. Он выйдет в публичное пространство только после нормализации ситуации с безопасностью.