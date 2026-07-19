Президент ИМЭМО РАН назвал «Дух Анкориджа» изобретением журналистов

«Дух Анкориджа» — это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл, — сказал академик, отвечая на соответствующий вопрос. — У нас был «дух Бандунга», много «духов» было. Это все несерьезно".