Президент ИМЭМО РАН назвал «Дух Анкориджа» изобретением журналистов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Словосочетание «дух Анкориджа» является изобретением журналистов. Об этом заявил ТАСС президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.
«Дух Анкориджа» — это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл, — сказал академик, отвечая на соответствующий вопрос. — У нас был «дух Бандунга», много «духов» было. Это все несерьезно".
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в августе прошлого года на Аляске, в Анкоридже.