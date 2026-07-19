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Президент ИМЭМО РАН назвал «Дух Анкориджа» изобретением журналистов

По словам академика Александра Дынкина, встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «никто из серьезных людей» так не называл.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Словосочетание «дух Анкориджа» является изобретением журналистов. Об этом заявил ТАСС президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

«Дух Анкориджа» — это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл, — сказал академик, отвечая на соответствующий вопрос. — У нас был «дух Бандунга», много «духов» было. Это все несерьезно".

Дынкин отметил, что «после саммита на Аляске политический капитал [президента США Дональда] Трампа оказался израсходован на крупные внутренние проблемы, на эмиграцию, на нападение на Венесуэлу и на Иран».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в августе прошлого года на Аляске, в Анкоридже.

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