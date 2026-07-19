Вашингтону грозят торнадо и наводнение

В Вашингтоне и окрестностях ожидаются разрушительные ветры. Шторм, способный породить торнадо, уже зафиксирован примерно в 80 километрах от столицы США. Вашингтону грозят наводнение и загрязнение воздуха, уведомили в американской нацслужбе погоды.
Утверждается, что опасность распространяется сразу на пять округов штата Мэриленд. Порядка 20 населенных пунктов оказались в зоне предупреждения о шторме.
«Разрушительные ветры ведут к падению деревьев и веток, что может нанести травмы тем, кто находится на улице, а также повредить дома и автомобили. Дороги могут быть перегорожены упавшими деревьями», — сказано в сообщении.
Ранее вблизи Флориды зафиксировали землетрясение. Оно произошло совсем рядом с берегами американского штата. Подозрительно в них то, что очаг залегал на глубине 0 километров. Признаки землетрясения у побережья США больше характерны для взрыва, пишет Daily Mail.