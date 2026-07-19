Зендею раскритиковали за 3000-летние серьги на премьере «Одиссеи»

Некоторые иранские пользователи также выразили недовольство тем, что исторические артефакты используются в качестве модного аксессуара. В то же время часть аудитории встала на защиту актрисы, отметив, что сама Зендея и её стилист Ло Роуч всегда бережно относятся к историческим украшениям. Сама актриса ситуацию пока не комментировала.