Экс-глава Минобороны Украины Федоров обратился к митингующим

Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров обратился к участникам митингов в стране, протестующих против его отставки. Он поблагодарил их за поддержку.
— Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие. От себя спасибо за надежду, — написал он в Telegram-канале.
Федоров добавил, что никогда раньше не испытывал такой ответственности, даже занимая должности в правительстве, передает Lenta.ru.
16 июля депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал украинского президента Владимира Зеленского арестовать Михаила Федорова. Он предложил выдвинуть против него обвинения в госизмене.
По всей Украине проходят митинги после решения украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко, но в Верховной раде сообщили, что тот отказался. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в республике в ближайшее время.