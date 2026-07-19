Экс-глава Минобороны Украины Федоров обратился к митингующим

По всей Украине проходят митинги после решения украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко, но в Верховной раде сообщили, что тот отказался. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в республике в ближайшее время.