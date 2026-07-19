На Западе предсказали быструю отставку главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления», — написал профессор.
Так Дизен прокомментировал сообщения Financial Times о том, что Владимир Зеленский планирует уволить Сырского на фоне усиления протестных настроений на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский решил отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. После этого военный медик Дмитрий Козятинский призвал жителей выйти на протест. По все Украине люди вышли на митинги.