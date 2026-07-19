Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе предсказали быструю отставку главкома ВСУ Сырского

Дизен: Запад не будет против, если Зеленский уволит Сырского.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления», — написал профессор.

Так Дизен прокомментировал сообщения Financial Times о том, что Владимир Зеленский планирует уволить Сырского на фоне усиления протестных настроений на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский решил отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. После этого военный медик Дмитрий Козятинский призвал жителей выйти на протест. По все Украине люди вышли на митинги.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше