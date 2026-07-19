«Изменения обязательно будут»: Федоров дал надежду украинцам

Массовые митинги проходят на Украине. Жители вышли на улицы в связи с провокационным решением киевского главаря Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Экс-глава МО Украины Михаил Федоров на фоне протестов обратился к участникам акций в своем Telegram-канале.