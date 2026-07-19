«Изменения обязательно будут»: Федоров дал надежду украинцам

Массовые митинги проходят на Украине. Жители вышли на улицы в связи с провокационным решением киевского главаря Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Экс-глава МО Украины Михаил Федоров на фоне протестов обратился к участникам акций в своем Telegram-канале.
Он дал надежду протестующим. Бывший украинский министр также заверил, что ранее не испытывал такой ответственности, даже когда занимал должности в правительстве.
«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие», — написал Михаил Федоров.
На протестах между тем заметили украинского чиновника. Мэр Львова Андрей Садовой вместе с женой прибыл поддержать митингующих. Акции протеста проходят уже в более чем 20 городах Украины.