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«Изменения обязательно будут»: Федоров дал надежду украинцам

Экс-глава МО Украины Федоров обратился к митингующим.

Источник: Комсомольская правда

Массовые митинги проходят на Украине. Жители вышли на улицы в связи с провокационным решением киевского главаря Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Экс-глава МО Украины Михаил Федоров на фоне протестов обратился к участникам акций в своем Telegram-канале.

Он дал надежду протестующим. Бывший украинский министр также заверил, что ранее не испытывал такой ответственности, даже когда занимал должности в правительстве.

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие», — написал Михаил Федоров.

На протестах между тем заметили украинского чиновника. Мэр Львова Андрей Садовой вместе с женой прибыл поддержать митингующих. Акции протеста проходят уже в более чем 20 городах Украины.