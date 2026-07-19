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Сборная Англии забила четыре безответных мяча французам за тайм

Команды играют в матче за третье место чемпионата мира.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу со счетом 4:0 обыгрывает команду Франции после первого тайма матча за третье место чемпионата мира. Встреча проходит в Майами.

Забитыми мячами отметились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Букайо Сака (37, 45+1).

В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча состоится 19 июля и начнется в 22:00 мск.

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