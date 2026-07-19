Ряд западных политиков регулярно открыто призывают к войне с Россией. Однако в таком противостоянии им «невозможно выиграть по определению». Такое мнение высказал сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что Запад должен сотрудничать с Россией.
«Россия не собирается нападать на Европу, о чем они говорят? Но они говорят это, причем открыто», — раскритиковал западных политиков Роджер Уотерс.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что истерия Запада о якобы планах РФ напасть на Прибалтику похожа на порцию страшилок. Он назвал такие заявления необоснованными.
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Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Читать дальше