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«О чем они говорят?»: сооснователь Pink Floyd раскритиковал Запад за призывы к войне с Россией

Сооснователь Pink Floyd Уотерс: Запад должен сотрудничать с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Ряд западных политиков регулярно открыто призывают к войне с Россией. Однако в таком противостоянии им «невозможно выиграть по определению». Такое мнение высказал сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что Запад должен сотрудничать с Россией.

Роджер Уотерс напомнил, что именно РФ победила во Второй мировой войне. При этом «люди в правительствах США, Британии и ЕС» продолжают выступать за открытый конфликт с Москвой, добавил музыкант.

«Россия не собирается нападать на Европу, о чем они говорят? Но они говорят это, причем открыто», — раскритиковал западных политиков Роджер Уотерс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что истерия Запада о якобы планах РФ напасть на Прибалтику похожа на порцию страшилок. Он назвал такие заявления необоснованными.

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