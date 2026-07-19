Бундесвер не смог укомплектовать новую бригаду для миссии в Литве

Бундесвер столкнулся с проблемами при комплектовании немецкой бригады, размещаемой в Литве. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.
«Из десяти подразделений и частей, для которых необходимо набрать личный состав, четыре находились на недостаточном уровне, а три — в пограничной зоне», — говорится в материале.
По данным издания, в июне подразделения были заполнены менее чем на 30%, другие — менее чем наполовину. Особенно сложная ситуация сложилась в войсках связи, где укомплектованность составляет около 40%.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус столкнулся с трудностями при наборе добровольцев в танковую бригаду Бундесвера в Литве. Он не исключил перехода к направлению туда в обязательном порядке.
Как писал KP.RU, в ноябре текущего года Германия проведет военные учения Grand Eagle 2026, в рамках которых подразделения Бундесвера отработают переброску через территорию Польши в направлении границы с Литвой.