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Сборная Франции впервые за 58 лет пропустила 4 гола в первом тайме

Французы уступают команде Англии со счетом 0:4 в матче за третье место на чемпионате мира.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу впервые с 1968 года пропустила четыре мяча в первом тайме.

Французы уступают команде Англии со счетом 0:4 в матче за третье место на чемпионате мира.

Последний раз французы пропускали четырежды в первом тайме в апреле 1968 года, это произошло в матче отборочного турнира на чемпионат Европы против команды Югославии (1:5).

В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча состоится 19 июля и начнется в 22:00 мск.

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