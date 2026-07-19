Сборная Франции впервые за 58 лет пропустила 4 гола в первом тайме

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу впервые с 1968 года пропустила четыре мяча в первом тайме.
Французы уступают команде Англии со счетом 0:4 в матче за третье место на чемпионате мира.
Последний раз французы пропускали четырежды в первом тайме в апреле 1968 года, это произошло в матче отборочного турнира на чемпионат Европы против команды Югославии (1:5).
В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча состоится 19 июля и начнется в 22:00 мск.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше