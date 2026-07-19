Замкомандира роты ВС РФ, рискуя жизнью, спас штурмовую группу

Российский военнослужащий Саян Уйнукай-Оол ликвидировал пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины и спас штурмовую группу, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что заместитель командира роты Уйнукай-Оол ликвидировал противника броском гранаты. Военнослужащий возглавлял штурмовые группы подразделения и лично вёл наступление на опорный пункт украинских войск.
Российские военные незаметно выдвинулись на рубеж атаки, группа по команде лейтенанта «рывком атаковала позиции противника». Украинские боевики открыли огонь.
«Саян, понимая, что группа будет ликвидирована, рискуя жизнью под плотным пулемётным огнём, выдвинулся во фланг позиции пулемётного расчёта противника. Скрытно подобравшись, он точным броском гранаты ликвидировал пулемётный расчёт противника и ворвался на позиции, продолжая вести бой», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащего российские штурмовики выполнили боевую задачу, военные захватили опорный пункт и удерживали позиции до подхода групп закрепления.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.