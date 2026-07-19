Замкомандира роты ВС РФ, рискуя жизнью, спас штурмовую группу

«Саян, понимая, что группа будет ликвидирована, рискуя жизнью под плотным пулемётным огнём, выдвинулся во фланг позиции пулемётного расчёта противника. Скрытно подобравшись, он точным броском гранаты ликвидировал пулемётный расчёт противника и ворвался на позиции, продолжая вести бой», — говорится в сообщении.