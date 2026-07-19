Мбаппе повторил бомбардирский рекорд Месси на чемпионатах мира по футболу

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе повторил рекорд аргентинского форварда Лионеля Месси по количеству забитых мячей на чемпионатах мира по футболу.
Благодаря голу в матче за третье место на мировом первенстве — 2026 против команды Англии на счету Мбаппе теперь 21 гол на турнире. Третье место в списке лучших бомбардиров занимает бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (16). Среди действующих игроков ближе всех к ним подобрался форвард команды Англии Гарри Кейн (14).
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.