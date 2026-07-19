Лучшее варенье из крыжовника: от пятиминутки до царского с кухни Екатерины II

Крыжовник — одна из немногих ягод, которая сама по себе отлично густеет благодаря высокому содержанию пектина. Никаких дополнительных загустителей не нужно: природа уже всё придумала за нас. Мы собрали 10 рецептов варенья — от классической пятиминутки до царского изумрудного варианта с вишнёвыми листьями. Выбирайте, пробуйте и удивляйте близких!
Классическая пятиминутка.
Самый быстрый и популярный способ заготовить варенье из крыжовника — пятиминутка на зиму. Ягоды остаются целыми, а варенье получается прозрачным и красивым. Трёхкратная варка по 5 минут с охлаждением — и идеальный десерт готов.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 100 мл.
Перебираем ягоды, удаляем испорченные. Маникюрными ножницами аккуратно обрезаем хвостики и плодоножки с обеих сторон каждой ягоды. Промываем под проточной водой и даём стечь.
В эмалированной кастрюле смешиваем сахар с водой, доводим до кипения и варим сироп 2−3 минуты.
Заливаем ягоды горячим сиропом, доводим до кипения и варим ровно 5 минут. Снимаем с огня и оставляем остывать на 6−8 часов. Повторяем варку ещё два раза: каждый раз доводим до кипения, варим 5 минут и снова остужаем.
После третьей варки разливаем горячее варенье по стерилизованным банкам и закатываем.
«Царское», оно же «изумрудное» варенье.
То самое царское варенье из крыжовника, которое, по легенде, обожала императрица Екатерина Великая. Говорят, она даже одарила свою кухарку драгоценным перстнем за этот десерт. Секрет — в недозрелом зелёном крыжовнике и вишнёвых листьях, которые дают тот самый изумрудный цвет и неповторимый аромат.
Ингредиенты:
крыжовник (недозрелый, зелёный) — 1 кг, сахар — 1,2 кг, вишнёвые листья — 50 г, вода — 500 мл.
Промываем вишнёвые листья, заливаем водой, доводим до кипения и настаиваем 1−2 часа. Процеживаем отвар.
Ягоды перебираем, обрезаем хвостики маникюрными ножницами, тщательно моем. Для идеального результата каждую ягоду можно наколоть иголкой или зубочисткой.
Заливаем крыжовник вишнёвым отваром и оставляем на сутки в прохладном месте.
На следующий день сливаем отвар, добавляем в него сахар, доводим до кипения и варим 4−5 минут.
Выкладываем ягоды в кипящий сироп и варим на медленном огне 10−15 минут до прозрачности. Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закрываем.
С апельсином.
Яркое, ароматное варенье из крыжовника с апельсином — настоящий хит среди зимних заготовок. Цитрус придаёт привычному варенью свежие нотки и лёгкую кислинку. Ягоды и апельсин измельчаются вместе — получается однородная густая масса.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, апельсины — 2 штуки, сахар — 1 кг.
Крыжовник перебираем, обрезаем хвостики, промываем.
Апельсины тщательно моем щёткой, разрезаем, удаляем косточки. Кожуру не счищаем — именно она даёт ту самую яркую цитрусовую нотку.
Пропускаем ягоды и апельсины через мясорубку или измельчаем в блендере.
Перекладываем массу в кастрюлю, добавляем сахар, перемешиваем и оставляем на 2−3 часа до выделения сока.
Доводим до кипения, варим на среднем огне 15−20 минут, периодически снимая пену. Разливаем по банкам и закатываем.
С лимоном.
Лимонный сок в сиропе делает варенье невероятно ярким по цвету и вкусу. Лимон выступает и как натуральный консервант, помогая заготовке дольше храниться.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 1 кг, лимон — 1 штука, вода — 100 мл.
Готовим ягоды: перебираем, обрезаем хвостики, промываем.
Из лимона выжимаем сок, цедру натираем на мелкой тёрке.
В кастрюле смешиваем сахар, воду, лимонный сок и цедру. Доводим до кипения, варим сироп 2−3 минуты.
Заливаем ягоды горячим сиропом, доводим до кипения и варим 10 минут.
Снимаем с огня, даём настояться 4−5 часов. Затем снова доводим до кипения, варим 5 минут и разливаем по банкам.
Через мясорубку или блендер.
Однородное повидлообразное варенье — идеально для начинки пирогов и бутербродов. Варенье из крыжовника через мясорубку получается густым и ароматным, а готовится проще простого.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 1 кг.
Ягоды перебираем, удаляем хвостики, промываем.
Пропускаем крыжовник через мясорубку с мелкой решёткой или измельчаем блендером до однородной массы.
Перекладываем массу в кастрюлю, добавляем сахар, хорошо перемешиваем.
Оставляем на 2−3 часа при комнатной температуре, чтобы сахар частично растворился.
Доводим до кипения, варим на медленном огне 20−30 минут до загустения. Разливаем горячим по стерилизованным банкам.
Сырое варенье (без варки).
Максимум пользы и минимум хлопот. Варенье из крыжовника без варки сохраняет все витамины, а благодаря высокому содержанию пектина отлично густеет и без нагревания. Сырое варенье из крыжовника на зиму — настоящая витаминная бомба.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 1,2−1,5 кг.
Ягоды перебираем, обрезаем хвостики, тщательно промываем и полностью просушиваем — лишняя влага здесь ни к чему.
Пропускаем крыжовник через мясорубку или измельчаем блендером.
Добавляем сахар в пропорции 1:1,2−1,5 (на 1 кг ягод — 1,2−1,5 кг сахара). Тщательно перемешиваем деревянной ложкой.
Оставляем при комнатной температуре на 3−4 часа, периодически помешивая, пока сахар полностью не растворится.
Раскладываем по стерилизованным банкам, сверху присыпаем тонким слоем сахара для защиты от плесени. Храним только в холодильнике.
С грецкими орехами.
Орехи добавляют варенью приятную текстуру и благородный вкус. Такой десерт часто называют царским — и не зря.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 1 кг, грецкие орехи — 150 г, вода — 100 мл.
Ягоды перебираем, обрезаем хвостики, промываем. Грецкие орехи рубим крупными кусочками.
Из сахара и воды варим сироп. Заливаем им ягоды и оставляем на 4−5 часов.
Ставим на огонь, доводим до кипения, добавляем орехи.
Варим на медленном огне 15−20 минут до загустения. Разливаем по банкам.
В мультиварке.
Тот же классический рецепт, но адаптированный под современную технику. Варенье из крыжовника в мультиварке — спасение для тех, кто не хочет стоять у плиты.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 1 кг.
Ягоды перебираем, обрезаем хвостики, промываем.
Засыпаем крыжовник и сахар в чашу мультиварки, перемешиваем. Оставляем на 1−2 часа для выделения сока.
Включаем режим «Тушение» или «Варка» на 40−60 минут. Периодически открываем крышку и снимаем пену.
Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
Густое желе-пятиминутка с корицей.
Для тех, кто любит плотные текстуры. Добавляем загуститель (желфикс или пектин) и корицу — получается ароматное желе, которое отлично держит форму.
Ингредиенты:
крыжовник — 1 кг, сахар — 800 г, желфикс (или пектин) — 1 пакетик, корица молотая — 1 ч. ложка.
Ягоды подготавливаем: обрезаем хвостики, моем.
Пропускаем крыжовник через мясорубку или блендер.
Перекладываем массу в кастрюлю, добавляем желфикс и корицу, хорошо перемешиваем. Доводим до кипения.
Всыпаем сахар, варим ровно 5 минут, постоянно помешивая.
Сразу разливаем горячее желе по стерилизованным банкам и закатываем.
Ассорти с другой ягодой (малина/клубника).
Крыжовник прекрасно сочетается с другими ягодами по кислотности. Добавьте малину или клубнику — и привычное варенье заиграет новыми красками.
Ингредиенты:
крыжовник — 500 г, малина или клубника — 500 г, сахар — 1 кг.
Все ягоды перебираем, крыжовнику обрезаем хвостики. Клубнику при необходимости нарезаем крупными кусочками.
Смешиваем ягоды в кастрюле, засыпаем сахаром и оставляем на 2−3 часа до выделения сока.
Доводим до кипения на среднем огне, варим 15−20 минут, снимая пену.
Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
Как подготовить крыжовник к варке.
Самый кропотливый этап в приготовлении любого варенья из крыжовника — обрезка хвостиков. Но без этого никуда, если вы хотите получить идеальный результат.
Вооружитесь маникюрными ножницами — это самый удобный инструмент для такой работы. Аккуратно удаляйте сухие остатки цветков и плодоножки с обеих сторон каждой ягоды. Да, процесс требует терпения, но поверьте: результат стоит затраченного времени.
После обрезки ягоды нужно тщательно промыть под проточной водой, используя дуршлаг или сито. Дайте воде полностью стечь — лишняя влага может испортить консистенцию варенья. Для некоторых рецептов (особенно изумрудного варенья) ягоды рекомендуется накалывать иголкой или зубочисткой — так они лучше пропитываются сиропом и остаются целыми.
Ответы на частые вопросы.
Крыжовник какого цвета лучше для варенья — зелёный, красный или розовый?
Всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Для классического изумрудного варенья берут исключительно недозрелые зелёные ягоды. Красный и розовый крыжовник дают более тёмное, янтарное варенье с насыщенным вкусом. Для варенья с апельсином или лимоном подойдёт любой цвет — экспериментируйте!
Как убрать хвостики у крыжовника быстрее?
Лайфхак от опытных хозяек: не пытайтесь обрывать хвостики руками — это долго и неэффективно. Используйте маникюрные ножницы с тонкими кончиками. Можно включить музыку или аудиокнигу — и кропотливая работа пролетит незаметно.
Сколько хранится варенье из крыжовника?
Варенье, сваренное по классической технологии и правильно закатанное, хранится до 2−3 лет в прохладном тёмном месте. Сырое варенье без варки хранится только в холодильнике и не более 2−3 недель.
Можно ли варить варенье из крыжовника без сахара?
Технически — да, но это будет не варенье, а скорее ягодное пюре. Сахар в варенье выполняет не только роль подсластителя, но и консерванта. Без сахара варенье быстро забродит, даже в холодильнике. Если вы хотите сократить количество сахара, используйте пектин или желфикс — они позволяют уменьшить долю сахара до 500−600 г на 1 килограмм ягод.
Мы собрали для вас 10 проверенных рецептов — от быстрых пятиминуток до настоящего царского варенья. Какой выберете вы? Может быть, классику с целыми ягодами или рискнёте с орехами и корицей? А может, приготовите сразу несколько вариантов и устроите домашнюю дегустацию?
А если вы уже освоили крыжовник, самое время попробовать другие ягоды. У нас на сайте вы найдёте ещё рецепты варенья на зиму — например, как сварить варенье и джем из чёрной смородины. Приятного аппетита и удачных заготовок!