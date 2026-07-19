Лучшее варенье из крыжовника: от пятиминутки до царского с кухни Екатерины II

Технически — да, но это будет не варенье, а скорее ягодное пюре. Сахар в варенье выполняет не только роль подсластителя, но и консерванта. Без сахара варенье быстро забродит, даже в холодильнике. Если вы хотите сократить количество сахара, используйте пектин или желфикс — они позволяют уменьшить долю сахара до 500−600 г на 1 килограмм ягод.