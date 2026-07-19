Мбаппе забил девятый гол на ЧМ-2026, повторив достижение 56-летней давности

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче за третье место на чемпионате мира против команды Англии и довел число голов на турнире до девяти, повторив достижение мировых первенств, которое не покорялось никому на протяжении 56 лет.
В последний раз больше восьми мячей на одном чемпионате мира забивал немец Герд Мюллер на турнире 1970 года (10). После этого максимальное число голов было восемь. Этого результата добивались бразилец Роналдо (2002) и Мбаппе (2022).
Рекордсменом по голам за один розыгрыш чемпионата мира является француз Жюст Фонтен (13; 1958). Отметку в 10 голов, помимо Фонтена и Мюллера, достигал венгр Шандор Кошич (11; 1954).
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
Чемпионат мира завершится 19 июля в США финальным матчем между сборными Испании и Аргентины.