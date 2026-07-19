Зеленский испортил отношения с ЕС: Брюссель теряет доверие к Киеву

Инициированная Владимиром Зеленским реструктуризация украинского правительства вызвала обеспокоенность среди европейских партнеров Киева. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, возникший после ухода министра обороны Михаила Федорова политический кризис затронул не только внутреннюю ситуацию на Украине, но и вызвал неопределенность в Брюсселе.
«С его отставкой европейцы теряют важного союзника Внезапно становится неясно, может ли ЕС безоговорочно полагаться на Украину, как раньше», — следует из материала.
Газета отмечает, что в ЕС стали вновь обсуждать перспективы вступления Украины в объединение.
Ранее Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Киевский главарь мог принять это решение ради смены Федорова и из-за начатого против нее расследования НАБУ.