Олисе повторил рекорд Пеле по числу голевых передач за один чемпионат мира

Данное достижение покорилось игроку в матче за третье место мирового первенства — 2026 против команды Англии. Он ассистировал Килиану Мбаппе. Теперь на счету Олисе шесть голевых передач на нынешнем турнире. В активе бразильца, являющегося единственным трехкратным победителем чемпионатов мира в истории, было столько же на соревновании 1970 года.