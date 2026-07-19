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Олисе повторил рекорд Пеле по числу голевых передач за один чемпионат мира

В матче за третье место с командой Англии француз сделал шестой результативный пас на турнире.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе повторил рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш чемпионата мира по футболу, который до этого единолично принадлежал бразильцу Пеле.

Данное достижение покорилось игроку в матче за третье место мирового первенства — 2026 против команды Англии. Он ассистировал Килиану Мбаппе. Теперь на счету Олисе шесть голевых передач на нынешнем турнире. В активе бразильца, являющегося единственным трехкратным победителем чемпионатов мира в истории, было столько же на соревновании 1970 года.

Олисе 24 года, летом 2024 года он перешел в германскую «Баварию» из английского «Кристал Пэлас». Вместе с мюнхенским клубом француз дважды выиграл чемпионат Германии и по разу стал победителем кубка и суперкубка страны.

Чемпионат мира проходит в Мексике, Канаде и США. Турнир впервые проходит с участием 48 команд. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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