Олисе повторил рекорд Пеле по числу голевых передач за один чемпионат мира

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе повторил рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш чемпионата мира по футболу, который до этого единолично принадлежал бразильцу Пеле.
Данное достижение покорилось игроку в матче за третье место мирового первенства — 2026 против команды Англии. Он ассистировал Килиану Мбаппе. Теперь на счету Олисе шесть голевых передач на нынешнем турнире. В активе бразильца, являющегося единственным трехкратным победителем чемпионатов мира в истории, было столько же на соревновании 1970 года.
Олисе 24 года, летом 2024 года он перешел в германскую «Баварию» из английского «Кристал Пэлас». Вместе с мюнхенским клубом француз дважды выиграл чемпионат Германии и по разу стал победителем кубка и суперкубка страны.