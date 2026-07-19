Актриса Анастасия Уколова опубликовала фото с возлюбленным Антоном Филипенко

Актриса Анастасия Уколова на своей странице в социальной сети разместила снимки с отдыха в Турции с новым возлюбленным, коллегой Антоном Филипенко.
Она рассказала, что артист вдохновил ее на экстрим. Правда, Уколова рассчитывала на парный прыжок, а в итоге прыгнула с обрыва с инструктором вслед за Филипенко.
— Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва, — написала в посте знаменитость.
В начале июля Анастасия Уколова рассказала, что состоит в отношениях. Ранее она два раза была замужем: по ее словам, ей непросто находиться одной. У актрисы новый роман, но имя своего партнера она была не готова раскрывать.
Ранее певец Niletto признался, что у него была близость с помолвленной фанаткой. По его словам, сначала он не знал о том, что девушка состоит в отношениях и в скором времени должна выйти замуж. Она понравилась ему, поэтому Прытков «позволил себе это сделать».