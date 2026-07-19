Актриса Анастасия Уколова опубликовала фото с возлюбленным Антоном Филипенко

Ранее певец Niletto признался, что у него была близость с помолвленной фанаткой. По его словам, сначала он не знал о том, что девушка состоит в отношениях и в скором времени должна выйти замуж. Она понравилась ему, поэтому Прытков «позволил себе это сделать».