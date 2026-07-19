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Рособрнадзор раскрыл сроки публикации демоверсий ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: демоверсии ЕГЭ опубликуют до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В России к 1 сентября 2026 года опубликуют все демоверсии Единого государственного экзамена. Предметные комиссии уже работают. Так сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в диалоге с ТАСС.

По его данным, членам комиссий было важно получить всю необходимую аналитику по итогам этого года. Материалы по каждому предмету формируются на базе этих сведений.

«До первого сентября они [демоверсии] будут опубликованы», — оповестил Анзор Музаев.

По результатам 2026 года более 10 000 работ на ЕГЭ получили максимальные 100 баллов. Такие результаты выявлены с учетом пересдач. ЕГЭ стартовал 1 июня и завершился допднями для пересдачи одного предмета. Отмечается, что некоторые выпускники школ воспользовались своим правом и пересдали экзамены.