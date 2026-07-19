Рособрнадзор раскрыл сроки публикации демоверсий ЕГЭ

По результатам 2026 года более 10 000 работ на ЕГЭ получили максимальные 100 баллов. Такие результаты выявлены с учетом пересдач. ЕГЭ стартовал 1 июня и завершился допднями для пересдачи одного предмета. Отмечается, что некоторые выпускники школ воспользовались своим правом и пересдали экзамены.