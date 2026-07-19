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«Мне все равно»: Трамп высказался о приостановке Ираном меморандума с США

Трамп заявил, что его не беспокоит приостановка Ираном меморандума с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит решение Ирана приостановить выполнение обязательств по меморандуму о взаимопонимании с Вашингтоном.

«Мне совершенно все равно», — цитирует главу Белого дома журналист NewsNation Ханна Брандт в социальной сети X.

Трамп вновь заявил, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон будет придерживаться этой позиции независимо от дальнейших действий иранских властей.

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Он отметил, что Тегеран никогда не хотел обладать атомной бомбой.

Как писал KP.RU, на протяжении недели военные США и Ирана обмениваются ударами на Ближнем Востоке. КСИР атаковал американскую авиабазу Шейх-Иса в Бахрейне. Иран ударил по ангарам самолетов, топливным резервуарам и по нескольким узлам связи США.

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