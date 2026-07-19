«Мне все равно»: Трамп высказался о приостановке Ираном меморандума с США

Как писал KP.RU, на протяжении недели военные США и Ирана обмениваются ударами на Ближнем Востоке. КСИР атаковал американскую авиабазу Шейх-Иса в Бахрейне. Иран ударил по ангарам самолетов, топливным резервуарам и по нескольким узлам связи США.