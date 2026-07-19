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Мбаппе стал четвертым футболистом, забившим 10 голов на одном ЧМ

Данную отметку ранее преодолевали немец Герд Мюллер, венгр Шандор Кошич и француз Жюст Фонтен.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился двумя забитыми мячами в матче за третье место чемпионата мира 2026 года по футболу против команды Англии и довел число голов на проходящем турнире до 10.

Данную отметку за одно мировое первенство до него преодолевали немец Герд Мюллер (10 голов; 1970 год), венгр Шандор Кошич (11; 1954) и француз Жюст Фонтен (13; 1958).

Ранее ТАСС сообщал, что Мбаппе стал первым игроком за 56 лет, который сумел забить на одном чемпионате мира больше 8 голов. Последним таким футболистом был Мюллер.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира завершится 19 июля. В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет в США.

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