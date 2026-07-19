С 1 августа на «Госуслуги» будут автоматически приходить уведомления по налогам

По оценке Демина, переход к автоматическим уведомлениям — актуальное решение в том числе для предпринимателей, которые платят имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. Это устраняет риск, что предприниматель узнает о начисленном налоге слишком поздно и получит пени, а также это удобнее для налогоплательщика, поскольку «не нужно разбирать бумажный документ или отдельно запрашивать данные — в электронном уведомлении сразу указаны ИНН, суммы по каждому налогу, итоговая сумма, сроки, УИН и сальдо ЕНС».