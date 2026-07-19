С 1 августа на «Госуслуги» будут автоматически приходить уведомления по налогам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).
«[Планируется] переход на автоматическое направление налоговых уведомлений через портал Госуслуги с 1 августа 2026 года», — сказал он.
Сейчас для получения уведомлений по налогам на «Госуслугах» требуется подавать специальное заявления. С августа оно не потребуется. Уведомления будут выгружены на «Госуслуги» всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. «Но те, кто не пользуется “Госуслугами”, все еще будут получать уведомление привычным способом — заказным письмом», — пояснил депутат.
По оценке Демина, переход к автоматическим уведомлениям — актуальное решение в том числе для предпринимателей, которые платят имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. Это устраняет риск, что предприниматель узнает о начисленном налоге слишком поздно и получит пени, а также это удобнее для налогоплательщика, поскольку «не нужно разбирать бумажный документ или отдельно запрашивать данные — в электронном уведомлении сразу указаны ИНН, суммы по каждому налогу, итоговая сумма, сроки, УИН и сальдо ЕНС».
Парламентарий напомнил, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года, «поэтому времени разобраться с новым порядком достаточно». «Важно уточнить, что уведомление считается полученным с момента его размещения в личном кабинете — непрочтение не освобождает от уплаты налога и не приостанавливает начисление пеней», — отметил он.