Ким: Wildberries запускает скидки на услуги для продавцов после атаки дронов ВСУ

Маркетплейс Wildberries запустил скидки на услуги для продавцов после атаки украинских БПЛА на логистический центр компании. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила основатель и глава Wildberries Татьяна Ким.
— Мы с командой начинаем запускать первые меры для наших продавцов. Сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы, — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, вводятся скидки на хранение на нескольких складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. Также предоставляется 100-процентная скидка на транзитные поставки в региональные склады. Данные решения должны помочь быстрее восстановить поставки и перераспределить товары с минимальными затратами, отметила Ким.
Глава маркетплейса добавила, что Wildberries продолжает работу над более сложным механизмом поддержки, который потребует оценки последствий для определения объема выплат. Этот процесс может занять до 30 дней.
Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров один человек погиб.