ЛДПР предложила механизм замены ветхих водопроводных сетей в сельской местности

Как отмечается в обращении, по данным Минстроя России, средний износ коммунальных сетей в стране составляет около 40%, а в некоторых регионах достигает 80%. Слуцкий отметил, что значительная часть сельских водопроводов эксплуатируется более 40 лет и требует безотлагательной замены, при этом действующие программы не предусматривают обязательных нормативов ежегодного обновления сетей, а ограниченные бюджеты муниципалитетов не позволяют проводить необходимые работы в полном объеме.