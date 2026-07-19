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ЛДПР предложила механизм замены ветхих водопроводных сетей в сельской местности

Значительная часть сельских водопроводов эксплуатируется более 40 лет и требует безотлагательной замены, при этом действующие программы не предусматривают обязательных нормативов ежегодного обновления сетей, подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать федеральный фонд для замены изношенных водопроводных сетей в сельской местности и закрепить обязательную ежегодную замену не менее 10% таких сетей. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, документ есть в распоряжении ТАСС.

«Нам необходим специальный федеральный фонд для целевого финансирования замены сетей с износом выше 50%, а также обязательный норматив ежегодного обновления не менее 10% аварийных участков», — сказал ТАСС Слуцкий.

Как отмечается в обращении, по данным Минстроя России, средний износ коммунальных сетей в стране составляет около 40%, а в некоторых регионах достигает 80%. Слуцкий отметил, что значительная часть сельских водопроводов эксплуатируется более 40 лет и требует безотлагательной замены, при этом действующие программы не предусматривают обязательных нормативов ежегодного обновления сетей, а ограниченные бюджеты муниципалитетов не позволяют проводить необходимые работы в полном объеме.

По мнению парламентария, предлагаемая мера позволит сократить число аварий, повысить надежность водоснабжения и улучшить качество питьевой воды для жителей сельских населенных пунктов.

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