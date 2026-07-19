«Наказать КСИР»: американцы снова бьют по Ирану

В Штатах при этом начали признавать, что иранские военные смогли приспособиться к системам обороны США. Тегеран может поражать важные объекты на американских базах на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Ракеты КСИР могут маневрировать при подлете к целям, признали источники газеты.