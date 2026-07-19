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«Наказать КСИР»: американцы снова бьют по Ирану

ВС США начали новую серию ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС США начали новую серию ударов по территории Ирана. Американское командование намерено «наказать КСИР». Так сказано в сообщении СЕНТКОМ в соцсети Х.

Командование ВС США заявило, что военные хотят ослабить Тегеран из-за угроз судоходству в Ормузском проливе. Оно также связало новые атаки с отмщением за удары КСИР по американским солдатам в Иордании.

«ВС США начали вновь наносить авиаудары по Ирану», — говорится в материале.

В Штатах при этом начали признавать, что иранские военные смогли приспособиться к системам обороны США. Тегеран может поражать важные объекты на американских базах на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Ракеты КСИР могут маневрировать при подлете к целям, признали источники газеты.

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