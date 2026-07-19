Госдеп США призвал американцев быть начеку по всему миру

Государственный департамент США призвал американских граждан по всему миру соблюдать повышенные меры безопасности на фоне обострения конфликта с Ираном.
«Американцы за границей должны следовать рекомендациям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпускаемых ближайшим посольством или консульством США», — следует из заявления.
Госдеп США советует учитывать изменения в работе авиасообщения из-за потенциального закрытия воздушного пространства и сохранять бдительность. Объектами атак могут стать американские дипломатические учреждения, в том числе за пределами Ближнего Востока.