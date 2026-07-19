Госдеп США призвал американцев быть начеку по всему миру

Ранее KP.RU сообщал, что американские и иранские военные возобновили взаимные удары. Центральное командование ВС США отметило, что в ночь на 19 июля территория Ирана была атакована. Американская сторона хочет «наказать КСИР» за атаки на военных в Иордании.