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Госдеп США призвал американцев быть начеку по всему миру

США предупредили граждан об угрозах на фоне эскалации с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США призвал американских граждан по всему миру соблюдать повышенные меры безопасности на фоне обострения конфликта с Ираном.

«Американцы за границей должны следовать рекомендациям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпускаемых ближайшим посольством или консульством США», — следует из заявления.

Госдеп США советует учитывать изменения в работе авиасообщения из-за потенциального закрытия воздушного пространства и сохранять бдительность. Объектами атак могут стать американские дипломатические учреждения, в том числе за пределами Ближнего Востока.

Ранее KP.RU сообщал, что американские и иранские военные возобновили взаимные удары. Центральное командование ВС США отметило, что в ночь на 19 июля территория Ирана была атакована. Американская сторона хочет «наказать КСИР» за атаки на военных в Иордании.

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