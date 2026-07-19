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РИА Новости: На Украине стали задерживать мигрантов из Азии для отправки в ВСУ

Миграционная служба Украины начала массово задерживать выходцев из стран Азии, которые приехали в страну на заработки, их после этого направляют в ряды украинской армии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в российских силовых структурах.

Миграционная служба Украины начала массово задерживать выходцев из стран Азии, которые приехали в страну на заработки, их после этого направляют в ряды украинской армии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник РИА Новости рассказал, что женщин после задержания депортируют, а мужчин направляют на службу в ВСУ.

— Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из Азии, прибывших в республику для заработков. Женщин депортируют, а мужчин насильно забирают в ВСУ на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, — цитирует источник агентство.

15 июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) во Львове избил и стал душить женщину. Она попыталась защитить мужчину, которого пытались насильно мобилизовать люди в форме.

По словам омбудсмена, когда женщина решила вмешаться и удержать горожанина, один из мужчин в форме схватил ее за шею и ударил головой о стену здания.

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