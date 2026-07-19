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Француз Олисе превзошёл рекорд Пеле по голевым передачам за один чемпионат мира

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе установил новый рекорд чемпионатов мира. Футболист отдал больше всех голевых передач за один турнир.

Источник: Life.ru

Француз оформил историческое достижение в матче за третье место на ЧМ-2026 против Англии. 24-летний игрок отдал два результативных паса. Теперь на его счету — семь голевых передач на текущем мировом первенстве.

Хавбек обошёл достижение бразильца Пеле. Бразильский футболист сделал шесть результативных передач на чемпионате мира 1970 года. После новых ассистов он стал единоличным лидером по данному критерию.

В первом тайме матча за третье место чемпионата мира 2026 года сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Франции. К перерыву англичане уверенно вели со счётом 4:0, однако по ходу второй половины французы смогли отыграть три мяча.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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