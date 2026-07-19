19 июля в календаре: день новых друзей и пирожков с малиновым вареньем

Если день мокрый, то и осень будет мокрой. Вечером теплее, чем днем, — к дождю. Ноготки развертывают венчики рано утром — к ясному дню. Гуси хлопают крыльями при переходе через мост, пытаясь лететь при возвращении домой, — к вёдру. Много малины — к холодной зиме. Цапля на лету издает протяжный крик — к вёдру. После дождя становится тепло, а от земли идет пар — дожди продолжатся. Тот, кто родился 19 июля, проживет свою жизнь, плывя по течению. Спешить в этот день нельзя — к неудачному исходу дела. Если в этот день у вас возникла какая-то проблема — подождите, скоро она разрешится! Считалось, что именно в этот день роса обладает самыми целебными свойствами. Если девушка ею умоется — быть ей долго молодой, да румяной. Если мужчина приляжет с утра на траву — сам не заметит, откуда силы возьмутся. На Сысоя и роса звенит, коли под косу летит. От Сысоевских звонов колос поднимается. Роса от Сысоевских звонов силу берет. Если встать пораньше и пройтись по утренней росе — это укрепит здоровье на долгие годы. Кроме того, такая процедура прибавляет сил.