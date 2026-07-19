19 июля в календаре: день новых друзей и пирожков с малиновым вареньем

Какой сегодня праздник.
День новых друзей День пирожков с малиновым вареньем День Москвы-реки День металлурга День без купальников День «Главное — не победа, а участие» День капель на листьях День высунутого языка День дворца Праздник клюканий Международный день ретейнера Собор Радонежских святых Праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери Собор Тверских святых День памяти преподобного Сисоя Великого.
Именины.
Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор.
Сысоев день.
Преподобный Сисой Великий, память которого отмечается в этот день, был монахом-отшельником. Он жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника — преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения. Этот дар был такой силы, что однажды даже позволил вернуть к жизни умершего отрока.
По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к себе, но очень милостив к ближним, и всех, кто к нему приходил, принимал с любовью и состраданием. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал как-то Сисой одному паломнику.
Когда Сисой лежал на смертном одре, окружавшие его ученики заметили, что лицо преподобного вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Перед смертью преподобный успел сообщить ученикам, что зрит самого Господа; после этого его душа отошла в Царство Небесное.
На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы».
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой (Сисой) — ходи по росе босой», — говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой — значит, не намолен Сысой».
В этот день в деревнях по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины.
События.
1485 год — началось строительство Тайницкой башни, самой первой башни Московского Кремля.
1790 год — произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами.
1900 год — открылся Парижский метрополитен.
1920 год — в России начала работать чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
1927 год — в Ленинграде прошёл испытания первый русский аэроглиссер.
1952 год — открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия).
1980 год — открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве.
1996 год — открылись XXVI летние Олимпийские игры в Атланте (США).
1963 год — Индонезия объявила, что переименовывает Индийский океан в Индонезийский океан.
1966 год — 50-летний Фрэнк Синатра женился на 20-летней Миа Фэрроу.
1969 год — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков.
1980 год — в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
1991 год — Борис Ельцин издал указ о «департизации» всех государственных органов России.
1994 год — Леонид Кучма вступил в должность президента Украины, сменив на этом посту Леонида Кравчука.
1996 год — в Атланте начались XXVI летние Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека.
2003 год — в Австрии успешно выполнена первая в мире операция по пересадке языка.
В этот день родились.
Сэмюэл Кольт (1814 — 1862 г.), американский оружейник, изобретатель и промышленник.
Эдгар Дега (1834 — 1917 г.), французский художник, график и скульптор.
Владимир Маяковский (1893 — 1930 г.), советский поэт.
Герберт Маркузе (1898 — 1979 г.), немецкий и американский философ и социолог.
Франсиско Колоане (1910 — 2002 г.), чилийский писатель.
Александр Ширвиндт (1934 — 2024 г.), советский и российский актер театра, кино и эстрады, режиссер, сценарист и педагог.
Василий Ливанов (1935 г.), советский и российский актер, сценарист, режиссер, Народный артист РСФСР.
Вахтанг Кикабидзе (1938 — 2023 г.), советский и грузинский певец, актер, режиссер, Народный артист Грузии.
Наталия Бессмертнова (1941 — 2008 г.), советская балерина, педагог, Народная артистка СССР.
Владимир Морозов (1952 г.), советский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион (1976), трёхкратный чемпион мира.
Вера Сотникова (1960 г.), советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
Сергей Зверев (1963 г.), российский парикмахер, стилист, певец, актёр, мастер эпатажа.
Народные приметы.
Если день мокрый, то и осень будет мокрой. Вечером теплее, чем днем, — к дождю. Ноготки развертывают венчики рано утром — к ясному дню. Гуси хлопают крыльями при переходе через мост, пытаясь лететь при возвращении домой, — к вёдру. Много малины — к холодной зиме. Цапля на лету издает протяжный крик — к вёдру. После дождя становится тепло, а от земли идет пар — дожди продолжатся. Тот, кто родился 19 июля, проживет свою жизнь, плывя по течению. Спешить в этот день нельзя — к неудачному исходу дела. Если в этот день у вас возникла какая-то проблема — подождите, скоро она разрешится! Считалось, что именно в этот день роса обладает самыми целебными свойствами. Если девушка ею умоется — быть ей долго молодой, да румяной. Если мужчина приляжет с утра на траву — сам не заметит, откуда силы возьмутся. На Сысоя и роса звенит, коли под косу летит. От Сысоевских звонов колос поднимается. Роса от Сысоевских звонов силу берет. Если встать пораньше и пройтись по утренней росе — это укрепит здоровье на долгие годы. Кроме того, такая процедура прибавляет сил.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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