Полнометражный фильм снимут про хабаровский «СКА-Нефтяник» в честь 80-летия

Очередной юбилей хабаровская команда отметит в декабре 2027 года. Именно в этот момент должна состояться премьера фильма, рабочее название которого сейчас звучит «Лед, мяч, эпоха. Анатомия чемпионства». Съемки уже стартовали во Владивостоке, где «СКА-Нефтяник» сейчас проводит летний сбор. Производством фильма занимается «Дальневосточная студия кинохроники», которая сейчас возрождается. Продолжительность фильма должна превысить 60 минут, но точно это будет зависеть от объема отснятого материала. Съемки будут идти весь грядущий сезон, а в ноябре 2027 года в свет должен выйти трейлер этого фильма. Как рассказала режиссер картины Дарья Гаранина, планируется детально показать весь путь хабаровской команды к чемпионству — тренировки, матчи, незаметная со стороны работа административного персонала, общение между игроками. Отдельный блок будет посвящен истории клуба и ветеранам команды, а также молодым игрокам «СКА-Нефтяника». Главная задача фильма — не только поздравить хабаровский клуб с юбилеем, но и привлечь дополнительную аудиторию, особенно молодежь, к хоккею с мячом, чтобы они узнали об этом виде спорта, влюбились в него и стали болеть за «СКА-Нефтяник» — самый титулованный клуб на всем Дальнем Востоке.